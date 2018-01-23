Администрация Екатеринбурга пока поставила на "паузу" передачу платных парковок в частные руки

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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;
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Администрация Екатеринбурга пока поставила на "паузу" передачу платных парковок в частные руки
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платная парковка Москва (2012) | Фото: Накануне.RU

Администрация Екатеринбурга пока не нашла инвестора, которому была бы согласна передать платное парковочное пространство. Основное условие, которое ставят все "частники", выразившие интерес в подобной концессии - компенсация недополученных доходов. На это городские власти пойти не могут. Об этом в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "41 Домашний" рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы предлагали проект по платному парковочному пространству как один из инвестиционных, но на сегодняшний день, те концессионеры, которые к нам приходят и чьи заявки мы рассматриваем, сталкиваются с абсолютно той же самой проблемой по предоставлению персональных данных. На сегодняшний день они уходят от вопросов взимания штрафов и самое главное - ставят условием компенсацию им недополученных доходов от платного парковочного пространства. Мы на это пойти не можем и будем над этим направлением работать и работать", - рассказал чиновник.

Что касается работы самого платного парковочного пространства, то договориться городским властям и Госавтоинспекцией по-прежнему не удалось. ГИБДД не предоставляет чиновникам персональные данные автовладельцев.

"Порядок работы в этой отрасли нам понятен и известен, другое дело, что он достаточно сложен, поскольку на каждое нарушение, на каждую фиксацию факта неоплаты времени пребывания на парковке - достаточно серьезная процедура с возбуждением дела об административном правонарушении. В этом случае ГИБДД нам предоставляет данные на нарушителей и мы им выписываем протокол. Достаточно серьезный и затратный порядок, но тем не менее, на сегодняшний день, мы от него отказываться не будем. Пока другого варианта штрафовать у нас нет. Мы надеемся, что в этом году подвижки в этом вопросе будут", - отметил Архипов, добавив, что для урегулирования вопроса с предоставлением персональных данных необходимы изменения в федеральное законодательство.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга готова отдать платные парковки на откуп частникам. В мэрию даже поступило два подобных предложения. Речь тогда шла о концессионном соглашении, согласно которому, частная компания вложит 250 млн руб. в организацию платного парковочного пространства в Екатеринбурге и создаст 8,5 тыс. новых парковочных мест. От "города" компания получит уже существующие 2,5 тыс. платных парковочных мест. Кроме того, платежи за парковку также будет собирать частник, часть отдавать "городу", часть оставлять себе. При этом, по некоторой информации, инвесторы просили до 90% прибыли.

Отметим также, ранее в прессе появлялась информация, что одной из заинтересованных в проекте компаний якобы может быть ООО "Национальные телематические системы" (НТС), часть которой принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу.

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23.01.2018 14:01 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.11.2017 15:44 Мск
Мэрия Екатеринбурга готова отдать платную парковку на откуп частникам








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Администрация Екатеринбурга пока поставила на "паузу" передачу платных парковок в частные руки
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