СМИ сообщили о недопуске на ОИ-2018 ведущих российских хоккеистов

Комиссия МОК, которая рассматривает кандидатуры российских спортсменов, не включила в список приглашенных на Игры ведущих российских хоккеистов. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на собственный источник.

На данный момент Федерация хоккея России ведет масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список, отметил источник.

Ранее стало известно о ряде российских спортсменов, которых не включили в список приглашенных на Олимпиаду. При этом все они не были ранее замешаны в допинговых скандалах и не фигурировали в результатах работы комиссии Дениса Освальда.

Так, Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил, что не допущен к участию в Играх в Пхенчхане выступающий за сборную России шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Кроме того, в списке российских спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры 2018 года, отсутствуют также ведущие биатлонист и лыжник сборной страны Антон Шипулин и Сергей Устюгов.

Также в список, одобренный МОК, не попали почти полный состав женской и мужской сборных по конькобежному спорту и шорт-треку. По предварительным данным, МОК отклонил заявки неоднократных чемпионов мира по конькобежному спорту Дениса Юскова, Павла Кулижникова.