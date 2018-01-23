Свердловские полицейские спасли от лютого мороза автоледи и ее пассажира

Сотрудники полиции Первоуральска из подразделения ГИБДД в районе 24 км трассы Первоуральск – Шаля спасли от лютого мороза автоледи и ее пассажира, рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Эта история произошла еще в крещенскую ночь, 19 января, но известно об этом стало только сейчас из-за скромности ее участников. Две жительницы Екатеринбурга на автомобиле "Хендэ Гетц" направлялись в поселок Новоуткинск, где намеревались принять участие в народной традиции в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан – искупаться в купели. Неожиданно в пути следования транспортное средство вышло из строя – сломалось сцепление в 8 км от пункта назначения. Женщины сами пытались себе помочь, останавливая проезжавших мимо водителей. Однако, собственными силами решить проблему не представлялось возможным. Один из неравнодушных мужчин сообщил о случившемся ближайшему наряду ДПС.

Инспекторы дорожной службы старшие лейтенанты полиции Рашит Хисматуллин и Евгений Сабуров, узнав о сложной ситуации, незамедлительно отправились на выручку замерзающим женщинам. Представители МВД пересадили дам к себе в салон, чтобы согреть, угостили горячим чаем из термоса и по рации вызвали эвакуатор.

Несмотря на то, что воплотить в жизнь задуманное в ту ночь им не удалось, окунуться в освященную воду не получилось – автоледи и ее пассажир, прежде, чем покинуть место происшествия, высказали искренние слова благодарности своим спасителям из органов внутренних дел.

"Учитывая, что на территории Среднего Урала по-прежнему стоят крепкие морозы, специалисты рекомендуют в этот период не совершать длительных путешествий на машинах без крайней нужды. В случае, если все же это необходимо сделать, нужно брать с собой емкость с теплым напитком, надевать на себя соответствующую погоде одежду, обязательно иметь с собой спички для розжига костра и заряженный мобильный телефон. Органы внутренних дел призывают автомобилистов не проезжать мимо чужой беды и своевременно сообщать о поломках на трассах по телефону единой экстренной службы "112" или по линии "02", - рекомендовал полковник Горелых.