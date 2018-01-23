На Среднем Урале наркоторговцу дали 13 лет "строгача"

В Ивделе к 13 годам лишения свободы приговорен наркоторговец. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере", "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере" и "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".

"Судом установлено, что преступная деятельность по незаконному сбыту в Ивделе наркотических средств осуществлялась в период с ноября 2015 года по август 2016 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подсудимый приобретал у неустановленных лиц синтетические наркотические средства, после чего сбывал их покупателям из числа наркозависимых. Суд приговорил наркосбытчика к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.