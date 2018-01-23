"Это абсурд и издевательство над талантливым спортсменом", - Куйвашев о недопуске Шипулина на Олимпиаду

Губернатор Свердловской области высказался на тему недопуска уральского биатлониста Антона Шипулина на Олимпиаду в 2018 году, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"МОК не включил биатлониста Антона Шипулина в список спортсменов, которых ждут на Олимпиаде. Антон никогда не фигурировал в расследованиях по поводу допинга, ни в чем подобном не обвинялся, он не принимает запрещенные препараты и всегда выступал за чистый спорт. Я много лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам и является кандидатом №1 на олимпийское золото. Думаю, именно поэтому его и не хотят видеть на Играх. Но в таком виде, без самых сильных спортсменов, это не Игры, а игрища. Люди, которые стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руководство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы болельщиков. Мы уже согласились на участие под нейтральным флагом, но этого показалось мало, нам придумали повод для нового унижения", - пишет на своей старанице в социальной сети губернатор.

Он также отметил, что раньше Олимпийские игры останавливали войны, а сейчас "интриганы специально превращают Олимпиаду в поле конфликтов"

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, ранее Олимпийский комитет России подтвердил информацию о том, что в списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на Игры 2018 года в Пхенчхан, нет ряда ведущих атлетов, в том числе Антона Шипулина, Сергея Устинова и Виктора Ана.