Соловьев - Свердловскому союзу журналистов: "Тонкой трубочкой скатайте, в одно место себе засуньте!"

Ведущий Владимир Соловьев, ранее назвавший Урал "рассадником либерал-фашизма", а журналистов "подонками" и подвергшийся за это осуждению со стороны Свердловского союза журналистов, предложил последнему свое мнение "в одно место себе засунуть". Очередное заявление Соловьев сделал в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ", передает корреспондент Накануне.RU.

"Ты знаешь, это очень смешно! - заявил Соловьев, обращаясь к своей соведущей Анне Шафран. - Уральские журналисты, Союз журналистов Урала попытался меня осудить. Засуньте себе ваше осуждение...Вот тонкой трубочкой его скатайте, в одно место себе засуньте, если вы ни черта не знаете и не понимаете, и защищаете либерал-фашистов. Возникает вопрос к вам! И не надо себя называть "коллегами", и не надо тут умничать".

"И главное фраза: Нам важно мнение миллионов наших...Кого у вас там миллионы? Какая разница, миллионы или единицы? С пьедестала-то слезьте? То же мне, Уральский союз журналистов! С пробором!" - добавил ведущий.

Напомним, ранее Свердловский творческий союз журналистов вступился за коллег, которых ведущий Владимир Соловьев счел "подонками". Резкие высказывания Владимир Соловьев допустил в эфире радиостанции во время обсуждения лекции профессора УрФУ Константина Юрченко, где последний назвал поколение 1965-1975 годов потерянным.