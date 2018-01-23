Отстранение "чистых" спортсменов назвали "ополчением на Россию"

Отсутствие в списке ряда ведущих российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на Игры 2018 года в Пхенчхан, является "натуральным ополчением на Россию". Такое мнение в комментарии Накануне.RU выразил заслуженный тренер СССР и РФ Владимир Путров.

Отметим, ранее Олимпийский комитет России подтвердил, что такие спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов, отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом атлеты никогда не были замешаны в каких-либо допинговых скандалах.

Путров напомнил, что лично знаком и тренировал Антона Шипулина, и заявил, что в таком решении МОК нет ничего разумного.

При этом эксперт все же выразил надежду на то, что окончательные решения будут приняты в пользу российских спортсменов, и они "успеют" к Олимпиаде. "Думаю, факты опубликуют… Возможно, все выведут на чистую воду. Это ополчение на Россию натуральное", - сказал Путров.

По мнению эксперта, в ситуации есть и вина российских чиновников. Заслуженный тренер СССР и РФ считает, что активизация началась за несколько лет до Олимпиады в Сочи, когда Виталий Мутко назначил главой московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который "стал всему голова" и "все творил и выдумывал". "Оттуда и пошло все это", - отметил он, добавив, что власти вместо того, чтобы убрать эту противоречивую фигуру со значимого поста, скорее, наоборот, "приблизили" его к принятию важнейших решений.

Ситуацию с отстранением от Олимпиады "без каких-либо внятных причин" Виктора Ана и других "чистых" спортсменов прокомментировал и политолог Максим Жаров. По его словам, данный факт лишь "начало экзекуции России на зимней Олимпиаде". "Сегодня было и еще одно примечательное заявление от МОК. Что выигрыш российским спортсменом апелляции на отстранение в CAS не является основанием для положительного решения о его участии в Олимпиаде. Все понятно? Реакции на этот начинающийся беспредел от наших спортивных чиновников я сегодня что-то не слышал", - написал он на своей странице в фейсбуке.

В Госдуме также не сомневаются, что проводится спланированная кампания по "выбиванию" сильнейших российских спортсменов из Олимпийских игр. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

По мнению депутата, МОК должен разъяснить, по какой причине Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов не приглашаются на Олимпийские игры в Корею, и они (причины) должны быть вескими. "Нет данных о том, чтобы они принимали допинг или когда-либо наказывались за подобные нарушения. Не фигурировали они и в докладе Макларена. Наоборот, это спортсмены с эталонной спортивной биографией. Если разъяснений не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане", - приводит слова Дегтярева его пресс-служба.

Как считает парламентарий, международные организации решили избрать такой способ - не допускать российских лидеров с идеальной репутацией - после того, как "провалились" с провокациями на бойкот Олимпиады со стороны РФ.

"Это попахивает политическим шантажом, а также создает условия для нечестной победы на Олимпиаде спортсменов из других стран. То, что российское досье в МОК развивается параллельно с корейским - наводит на мысли, что это также срежиссированная кампания", - отметил глава профильного комитета ГД.

Он обратил внимание и на то, что такие методы, по мнению организаторов такой кампании, "позволят представить Россию резкой и изолированной страной, а на примере объединения корейских сборных показать, что даже в КНДР могут договариваться, хотят дружить и участвовать в Олимпийских играх".

Как сообщало Накануне.RU, Виктор Ан отстранен от Олимпиады в Пхенчхане, а МОК сократил пул российских спортсменов, которых могут допустить до Зимних Игр 2018 года. В частности лидеры сборной России по шорт-треку и конькобежному спорту, по предварительной официальной информации, не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхане-2018.