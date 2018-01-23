В Зауралье осудили пенсионера, который в разгар пьяной ссоры зарезал собственного сына

Катайскому пенсионеру, когда он выйдет на свободу из колонии строгого режима, будет уже 78 лет - мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство сына.

Инцидент произошел в апреле прошлого года - в ходе распития спиртного пьяный отец нанес своему 39-летнему сыну удар ножом в плечо, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

У мужчины была повреждена плечевая артерия, он скончался в "скорой" от кровопотери.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинения признал пенсионера виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - добавили в надзорном ведомстве.