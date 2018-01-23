Запад посылает сигналы Киеву, что он "на крючке", - украинские СМИ

США и Европа усилили критику украинской власти и президента Петра Порошенко. Подробности его тайного отдыха на Мальдивах, требования написания нужных законов, заявления о подавлении свободы слова свидетельствуют о недовольстве Западом власти в Киеве. На это обращают внимание украинские СМИ.

На прошлой неделе появилось заявление "Human Rights Watch" о том, что Украина не справляется с соблюдением прав человека. "Киев в прошлом году рассматривал свои правозащитные обязательства так, будто они были необязательными", а также "осуществляет некоторые глубоко недемократические практики и предлагает новые законы, которые подрывают основные свободы украинцев", отмечается в докладе организации.

Также ЕС раскритиковал Киев за "неправильный" законопроект об антикоррупционном суде, а Всемирный банк даже пригрозил прекратить финансирование.

Информацию об отдыхе Порошенко на Мальдивах политологи рассматривают как сигнал.

"Это четкий сигнал Петру Порошенко: его вопрос о втором сроке будет неуместным, если он попытается адаптировать реформы [антикоррупционных органов], предлагаемые США, под свои интересы", - считает политолог Андрей Золотарев.

"Что касается отдыха на Мальдивах, то никакой журналист Ткач не мог в течение трех дней собрать эту информацию. Ни один отель не будет какому-то "левому" журналисту из далекой непонятной страны давать информацию о своих клиентах, расценках и т.д. Западные спецслужбы собирают большой массив информации по представителям украинской власти, эта информация уже достигла некоего критического уровня, и ее начали дозировано сливать", - отмечает директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце года в ООН заявили об офшорах Порошенко на Британских Виргинских островах.