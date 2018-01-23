Южноуральцам предлагают записать видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Путину

Челябинцам предлагают записать видеообращение к кандидату в президенты Владимиру Путину.

Завтра в общественном штабе поддержки Владимира Путина стартует проект "Открытый микрофон", в рамках которого каждый избиратель сможет записать свое видеообращение к кандидату в президенты.

Как уже сообщало Накануне.RU, в Челябинске официальное открытие штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина прошло 17 января. Штаб находится в здании "Челябгипромеза".

Сопредседателями штаба стали доверенные лица кандидата сопредседатель челябинского штаба ОНФ Олег Лукин, координатор в Челябинской области общероссийского движения "Бессмертный полк России" Елена Скорнякова, почетный гражданин Снежинска, разработчик ядерного оружия из снежинского ядерного центра Георгий Рыкованов и председатель Совета челябинского регионального отделения "Поискового движения России" Антон Шарпилов.