Юристы Минкульта просят Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"

Юристы Министерства культуры просят главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины "Смерть Сталина" из-за признаков экстремизма.

Премьера фильма в России намечена на 25 января.

"Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", - отмечается в тексте обращения.

По мнению авторов обращения, образы некоторых исторических личностей, в частности, маршала Георгия Жукова, представлены в искаженном виде, а фильм снят "без уважения к нашей истории, к памяти предыдущих поколений".

"Г. К. Жуков представлен просто воинствующим клоуном, а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза, во многом благодаря руководству которого наша армия победила в Великой Отечественной войне, его имя неразрывно слилось с Великой Победой.", - подчеркивается в обращении.

"Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение. <…> Мы очень просим вас, уважаемый Владимир Ростиславович как историка, да и просто как гражданина, лично внимательно посмотреть этот фильм и принять на наш взгляд единственно верное решение - не допустить его показ в России", - добавляют авторы.

В пресс-службе Минкультуры ТАСС подтвердили, что "юристы ведомства, посмотрев фильм, обратились с письмом к Владимиру Мединскому", после чего был организован общественный просмотр картины, состоявшийся в понедельник, 22 января.

Фильм "Смерть Сталина" - сатирическая комедия Армандо Яннуччи - был представлен ранее на кинофестивале в Торонто. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В главных ролях - Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и другие.

Отметим, в сентябре в Кремле выразили уверенность, что Минкульт ответственно отнесется к прокату фильма "Смерть Сталина".