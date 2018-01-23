На Ямале бизнесмен заплатит 500 тысяч девочке, сломавшей позвоночник у входа в парикмахерскую

Следователи добились выплаты компенсации для 13-летней девочки, которая пострадала из-за падения на лестнице парикмахерской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В октябре 2017 г. 13-летняя школьница, спускаясь по лестнице, ведущей в парикмахерскую, поскользнулась и упала. Девочка получила закрытый компрессионный, не осложненный перелом 3-го грудного позвонка.

Причиной падения стала несвоевременная уборка бизнесменом, владеющим зданием, ступеней от наледи. После травмы жертва падения более двух недель лечилась в стационаре, вынуждена носить корректирующий корсет, продолжает учиться дома, наблюдается у врачей. Прокурор Нового Уренгоя обратился в суд, требуя выплаты девочке моральной компенсации. 19 января в пользу пострадавшей взыскано 500 тыс. руб.