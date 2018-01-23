Глава IBU о недопуске Шипулина: "IBU не в силах повлиять на этот вопрос"

Глава IBU Андерс Бессеберг отметил, что союз не может вмешиваться в вопрос о недопуске биатлониста сборной России Антона Шипулина на Олимпийские игры-2018.

"IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и ОКР. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс", - цитирует ТАСС Бессеберга.

"Я не знаю об этой истории, о причинах принятого решения, поскольку не был в это вовлечен. Могу только сказать, что все сильнейшие спортсмены из так называемой "красной группы" находятся под наблюдением специальной группы по антидопингвому тестированию. Но мы не участвуем в вопросе приглашений на Игры, этим занимаются две независимые комиссии, поэтому не знаю, почему было принято такое решение", - добавил он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее Олимпийский комитет России подтвердил информацию о том, что в списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на Игры 2018 года в Пхенчхан, нет ряда ведущих атлетов, включая шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.