В школах Челябинска предлагают ввести должность замдиректора по безопасности

В Челябинске усилят меры безопасности в образовательных учреждениях и привлекут к работе с подростками студентов профильных вузов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Студенты профильных вузов проведут специальные уроки, семинары и лекции. Так педагоги города смогут обновить свои знания в области конфликтологии и возрастной психологии, а школьники получить полезную информацию.

Как отметила председатель комитета по делам образования Светлана Портье, необходим комплексный подход. "Техническая защищенность образовательных учреждений, информационная и психологическая безопасность детей. Сегодня в каждой школе Челябинска имеются специалисты, работающие над решением этих задач", - подчеркнул она.

Свои предложения обозначили и представители правоохранительных органов. В частности, предлагается усилить взаимодействие педагогического состава с полицией, уделить больше внимания группам детей, подверженных криминальному влиянию, трудным подросткам. Кроме того, предложено ввести в каждом образовательном учреждении должность заместителя директора по безопасности, который в случае необходимости будет привлекать правоохранительные органы.

Новые предложения до директоров образовательных учреждений донесут уже в завтра, 24 января, во время видеоконференции. К профилактическим мерам подключатся правоохранительные органы, профессиональные психологи, медиаторы и другие специалисты.

Напомним, 17 января между учащимися 9 класса в школе поселка Смольное Сосновского района произошел конфликт. Один из подростков достал нож и ударил им другого. Пострадавшему было причинено непроникающее ножевое ранение в грудную полость. По данному факту возбуждено уголовное дело.