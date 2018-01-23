Прокурор рассказал о взятке от ОПГ Шакро Молодого действующему главе СК по Москве

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов "за вознаграждение" предпринимал меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец). Об этом заявил гособвинитель на процессе по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СК.

"Дрыманов, исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве от (предпринимателя Дмитрия) Смычковского, предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство", - говорится в обвинительном заключении по делу в отношении начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко, оглашенном в Мосгорсуде.

Как следует из обвинительного заключения, "в дальнейшем Никандров и Крамаренко предоставили Дрыманову служебные записки о необходимости переквалификации действий Кочуйкова и (Эдуарда) Романова, об изменений им меры пресечения на не связанные с заключением под стражей при отсутствии на то законных оснований".

"Несмотря на это Дрыманов одобрил эти предложения и (...) и поручил Никандрову продолжить курирование расследование уголовного дела", - цитирует "Интерфакс" прокурора.

Напомним, в начале сентября 2017 года появились сообщения о допросе главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова по делу заподозренных во взяточничестве бывших сотрудников ведомства. В СКР позднее опровергли эту информацию.

В середине июля 2016 года были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, задержанные потребовали взятку за освобождение из СИЗО людей криминального авторитета Шакро Молодого.