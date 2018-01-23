"Сегодня нужно говорить не конкретно о Шипулине, а о всей российской сборной по биатлону", - президент СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сделал официальное заявление через, в котором подчеркнул, что организация не планирует менять первоначальную заявку национальной команды на Олимпиаду-2018.

"Сегодня нужно говорить не о Шипулине, а конкретно о всей российской сборной по биатлону. В связи со сложившейся ситуацией Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане. Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в Международный олимпийский комитет, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте", - цитирует Кравцова "Спорт Экспресс".

По словам Кравцова, в ближайшее время будет оформлено письмо в IBU с просьбой разъяснить ситуацию, "которая сложилась в мировом биатлоне".

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, ранее Олимпийский комитет России подтвердил информацию о том, что в списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на Игры 2018 года в Пхенчхан, нет ряда ведущих атлетов, включая шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, а также биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.