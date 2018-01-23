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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
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Новости
23.01.2018 12:12 Мск (14:12 Екб)
политика | В России | Украина
Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, - Песков
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песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2013) | Фото: Накануне.ru

Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, от Украины требуется сказать "да" или "нет", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По его словам, официальное заявление главы государства "трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу". При этом могут быть официальные документы, главным образом, дипломатические ноты, сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, должны ли быть в данном случае какие-то официальные предложения от России в письменном виде или достаточно тех слов, которые сказал Владимир Путин.

Отметим, глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.

Пресс-секретарь также отказался трактовать слова Климкина. "Давайте не будет заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент РФ заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что предложение президента России необходимо тщательно изучить.

Другие новости по темам: дмитрий песков, киев, крым, военная техника
23.01.2018 12:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.01.2018 17:30 Мск
В Совфеде оценили возможность передачи Украине военной техники из Крыма








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Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, - Песков
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