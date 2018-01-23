Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, - Песков

Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, от Украины требуется сказать "да" или "нет", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, официальное заявление главы государства "трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу". При этом могут быть официальные документы, главным образом, дипломатические ноты, сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, должны ли быть в данном случае какие-то официальные предложения от России в письменном виде или достаточно тех слов, которые сказал Владимир Путин.

Отметим, глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.

Пресс-секретарь также отказался трактовать слова Климкина. "Давайте не будет заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент РФ заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что предложение президента России необходимо тщательно изучить.