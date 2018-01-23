ОБСЕ завершает свою миссию в Донбассе. Украина хочет заменить ее миссией ООН

Срок действия миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине истекает уже в марте. Об этом заявил первый заместитель миссии Александр Хуг в Мариуполе, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, для продолжения работы миссии ОБСЕ в Донбассе необходимо совместное решение всех членов организации.

Украинские власти хотят запустить работу миротворческой миссии ООН в Донбассе уже весной. Об этом в эфире "5 канала" сообщила представитель Украины в политической подгруппе Контактной группы Ольга Айвазовская.

Между тем, как добавил Александр Хуг, стороны конфликта в Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в ближайшее время.

"Стороны активно окапываются. Повсюду видим большое количество вооружения в окопах и блиндажах", - сказал Хуг.

Он также добавил, что стороны не соблюдают Минские договоренности и не только не проводят мероприятия по разминированию территорий, но и закладывают еще больше мин. Представители ОБСЕ зафиксировали военную технику, которая стоит на огневых позициях.

"Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, что ОБСЕ начала работу в Донбассе 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны.