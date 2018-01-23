"Это целенаправленные действия против России", - Валуев о недопуске Шипулина, Устюгова и Ана на Олимпиаду

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал решение МОК не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхан-2018 биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова, а также шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана.

"Недопуск Виктора Ана, Шипулина, Устюгова и других спортсменов, у которых не было допингового прошлого – это целенаправленные действия против России. Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение, и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще", - цитирует Валуева sports.ru.

"Грубо говоря, если мы съедаем вот это решение МОК, то нам подкинут еще кого-нибудь. Нас вынуждают вообще не ехать на Игры", - добавил депутат.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, ранее Олимпийский комитет России подтвердил информацию о том, что в списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на Игры 2018 года в Пхенчхан, нет ряда ведущих атлетов, в том числе Антона Шипулина, Сергея Устинова и Виктора Ана.