Су-30 усилят ВВС Мьянмы, а старые китайские истребители будут сниматься с вооружения

Заказ Мьянмой шести истребителей Су-30 в России вызвал заметный интерес в Китае. Дело в том, что КНР сама является поставщиком боевых самолётов на бирманский рынок. При этом отношения между двумя азиатскими странами далеко не самые простые – в 2015 г. ВВС Мьянмы неоднократно атаковали позиции сепаратистских группировок близ границы с Китаем, а в марте того года даже по ошибке сбросили бомбу на территорию КНР. Тогда погибли, как минимум, четверо и были ранены девять человек. Это стало, пожалуй, уникальным случаем нападения с воздуха в новейшей истории Поднебесной. В ответ на это Пекин не только заявил дипломатический протест и потребовал компенсации, но и развернул силы ПВО в сопредельной с Мьянмой провинции Юньнань и на время прекратил воздушное сообщение между своим городом Куньмин и бирманскими Янгоном и Мандалаем.

Портал "Синьлан цзюньши" отмечает, что Су-30 станут первыми тяжёлыми истребителями на вооружении ВВС Мьянмы. В двухтысячных годах эта страна закупила двумя партиями 32 лёгких истребителя МИГ-29. Кроме того, в распоряжении бирманских военных есть и машины китайского производства – 24 "Цзянь-7" и один "Цзянь 6" (лицензионная копия советского МИГ-19).

Перед закупкой второй партии МИГ-29 в Мьянме также интересовались истребителем китайско-пакистанского производства JF-17 "Отважный дракон", но в итоге приобрели партию из 20 российских самолётов, что вызвало огорчение в Китае и Пакистане.

Тем не менее, когда уже казалось, что у "Отважного дракона" нет никаких шансов, Мьянма в июле 2015 г. купила у Пакистана 16 таких истребителей на 560 млн долларов. Китайские СМИ отмечают, что "Отважный дракон" - хороший по своим качествам истребитель, при этом значительно более дешёвый, нежели, например, американский F-16. К настоящему времени выпущено около ста таких самолётов, большинство из которых используются в ВВС Пакистана, а, помимо Мьянмы, экспортируются также в Нигерию.

На этот раз, отмечает китайское издание, Мьянма заказала шесть истребителей Су-30 по двум причинам. Во-первых, продукция российского авиапрома хорошо зарекомендовала себя (помимо самолётов, в России закупаются также вертолёты Ми-24, МИ-17 и МИ-35). Во-вторых, приобретение Су-30 может быть вызвано соображением престижа – большинство соседей Мьянмы не располагают такими истребителями.

Су-30, которые дополнят МИГ-29 и JF-17, способны значительно усилить потенциал бирманских ВВС, тогда как старые китайские машины "Цзянь 6" и "Цзянь 7" будут постепенно сниматься с вооружения.