Особый режим действует в Свердловской области в связи с морозами

Дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры в период сильных холодов предприняты в муниципальных образованиях Свердловской области. Все экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы функционируют в режиме повышенной готовности. Крупных коммунальных аварий, способных нарушить систему жизнеобеспечения населения, не допущено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"На сегодняшний день системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. Температурный режим в жилых помещениях и социально значимых учреждениях не нарушен. Все службы начеку, основные и резервные силы, материально-технические ресурсы в полной готовности. На особом контроле помощь социально незащищённым группам населения", - прокомментировал начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Трушников.

На объектах ТЭК, ЖКХ и транспорта организованы дополнительные профилактические рейды, усилена проверка учреждений социальной сферы и образования. В готовности находятся 17 мобильных пунктов обогрева МЧС России, которые в случае необходимости будут развернуты на автотрассах Свердловской области.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев усилено патрулирование на дорогах силами сотрудников ГИБДД.

Сотрудники МЧС России просят граждан не пренебрегать советами специалистов, позаботиться о своей безопасности и безопасности близких и максимально защитить своё имущество.