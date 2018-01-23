Депутат Госдумы из-за налета на пермскую школу предложил ужесточить нормы "психиатрического" законодательства

Экс-мэр Перми, а ныне – депутат Госдумы Игорь Сапко предложил изменить закон, регламентирующий возраст, с которого человек может сам решать, обращаться ли ему за психиатрической помощью. Политик предлагает поднять эту планку с 15 до 18 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Подготовил законопроект по изменению федерального законодательства, направленный на совершенствование системы работы с детьми и подростками. Об этом говорил в своем выступлении на пленарном заседании Госдумы в докладе, в связи с трагедией в Перми и подобными случаями в других регионах. По закону, с 15 лет ребенок может сам решать, обращаться ему за психиатрической и наркологической помощью или нет. Случай в Перми показал, что нельзя отстранять родителей от принятия таких решений и в дальнейшем. Предлагаю законом "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" закрепить добровольное право о решении и обращении за такой помощью только с 18 лет. Готовлю еще ряд проектов федеральных законов по обозначенной теме", - написал Сапко в своем Facebook.

Напомним, нападение на учебное заведение произошло 15 января. В результате 12 человек с различными травмами оказались на больничных койках. Губернатор Прикамья Максим Решетников предложил президенту наградить пострадавшего педагога медалью "За отвагу". Сегодня одного из обвиняемых выпишут из больницы, он сразу же отправится в СИЗО – двоих фигурантов дела арестовали на два месяца.