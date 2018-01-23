В Госдуме пройдет заседание рабочей группы по фактам насилия в школах

25 января в Государственной думе состоится заседание рабочей группы по фактам насилия в школах, передает корреспондент Накануне.RU. Информация озвучена на заседании комитета "нижней палаты" по образованию.

Вопрос о повышении безопасности учащихся в связи с участившимися нападениями в школах члены комитета обсудили сегодня. Глава комитета Вячеслав Никонов высказал мнение, что интернет-сообщества имеют прямое отношение к случаям нападения на школьников.

Как сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса школы № 5 Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее, 15 января, двое подростков ранили учеников и педагога пермской школы №127. Пострадали 15 человек.

Третий инцидент произошел в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области: один из подростков достал нож и ударил им другого.

В Госдуме предложили фильтровать опасные для подростков группы в социальных сетях.