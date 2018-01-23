Прикамским штабом Владимира Путина будут руководить четверо сопредседателей

В Пермском крае штаб кандидата в президенты России Владимира Путина возглавят четверо сопредседателей, сообщает "Ъ" со ссылкой на руководителя регионального исполкома "Единой России" Вячеслава Григорьева.

По информации издания, штаб возглавят член ОНФ, президент пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить" Анастасия Гилева, член краевой общественной палаты, координатор акции "Бессмертный полк" Анна Отмахова, член краевой общественной палаты, управляющий директор — генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев и художественный руководитель пермского "Театра юного зрителя" Михаил Скоморохов.

Штаб уже начал свою работу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, кандидат в президенты и действующий глава РФ Владимир Путин может впервые обозначить основные пункты своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами, которая с большой долей вероятности состоится в конце января.