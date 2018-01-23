ОКР: Ана, Шипулина и Устюгова нет в списках спортсменов, допущенных до Игр

Олимпийский комитет России подтвердил информацию о том, что в списке российских спортсменов, которых Международной олимпийский комитет готов пригласить на Игры 2018 года в Пхенчхан, нет ряда ведущих атлетов, включая шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана.

Список обсуждался накануне с делегацией МОК, сообщил первый вице-президент организации Станислав Поздняков.

"Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", - сказал он.

На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, подчеркнул Поздняков. Окончательные решения будут приняты позже после диалога с МОК, передает "Интерфакс".

Ранее о том, что Виктор Ан отстранен от Олимпиады в Пхенчхане, сообщили СМИ.

Также стало известно, что МОК сократил пул российских спортсменов, которых могут допустить до Зимних Игр 2018 года.