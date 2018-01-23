Жителя Крыма подозревают в экстремизме, в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике Крым.

По данным следствия, в октябре 2017 года житель Симферопольского района Крыма через интернет-радиостанции публично осуществлял высказывания, которые согласно заключению эксперта были признаны экстремистскими.

Так, дело заведено по факту совершения действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента.