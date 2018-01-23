Из больницы – в СИЗО: в Перми выписывают одного из напавших на школу подростков

Сегодня в Перми из больницы №4 выпишут одного из обвиняемых в нападении на школу №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Двоих нападавших арестовали на два месяца. Поэтому сразу после выписки из больницы подросток отправится в СИЗО. Сегодня же один из пострадавших выписан с дневного стационара на амбулаторное лечение. Двое детей находятся на дневном стационаре, двое – в больнице. Один из пострадавших продолжает лечение в столице. По словам главного врача городской клинической больницы №4, пострадавшая педагог находится в стабильном состоянии, показатели в норме.

Напомним, нападение на учебное заведение произошло 15 января. В результате 12 человек с различными травмами оказались на больничных койках. Губернатор Прикамья Максим Решетников предложил президенту наградить пострадавшего педагога медалью "За отвагу".