Гендиректор свердловского предприятия получил 3,5 года "условки" за то, что хранил на промплощадке радиоактивные отходы

На Среднем Урале генеральный директор предприятия - ООО ТПК "МеталлТек" - получил три года и шесть месяцев условно за загрязнение окружающей среды радиоактивными отходами. Отходы он хранил на своей промплощадке в поселке Верхние Серги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина признан виновным по статье "Хранение радиоактивных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды". Само уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Судом установлено, что в период времени с февраля 2013 года по июнь 2015 года генеральный директор предприятия в целях извлечения материальной выгоды организовал обжиг и механическую чистку бывших в употреблении металлических труб. Сами трубы ранее использовались в нефтегазодобывающей отрасли и, как следствие, были загрязнены нефтепродуктами, содержащими природные радионуклиды. Образовавшиеся при этом радиоактивные отходы в виде шлака и золы мужчина открыто хранил навалом на поверхности земли на промплощадке в условиях, исключающих улавливание выделяющихся газообразных радионуклидов. В результате радионуклиды проникли в нижние слои грунта на глубину от 30 до 60 см., радиоактивное загрязнение почвы произошло на площади 458 кв.м.

Помимо условного срока суд приговорил генерального директора предприятия к испытательному сроку - три года и шесть месяцев.

Кроме того, Арбитражный суд Свердловской области по заявлению администрации Нижнесергинского муниципального района на ООО ТПК "МеталлТек" возложена обязанность по возвращению арендованного земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Предприятию предстоит снять и передать на хранение в специализированную организацию верхний слой грунта, загрязненный радиоактивными отходами.