В Свердловской области замечен подъём заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За неделю с 15 по 21 января зарегистрировано 22,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ - выше уровня предыдущей недели на 13%, сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

По данным еженедельного мониторинга за закрытием образовательных учреждений по поводу заболеваемости ОРЗ на 19.01.2018г. полностью образовательный процесс приостановлен в 1 детском саду (ГО Верхотурье), частично приостановлен образовательный процесс в 33 группах (в 29 детских садах) и в 1 классе.

Зарегистрировано 56 случаев пневмонии с тяжелым и крайне тяжелым течением, госпитализировано 100%. Прививками против гриппа в Свердловской области охвачено 47,9% населения.