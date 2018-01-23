ХК "Трактор" досрочно вышел в плей-офф

Хоккейная команда "Трактор" досрочно вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв омский "Авангард" и обеспечив себе участие в кубке Гагарина.

С выходом в плей-офф команду поздравил губернатор Борис Дубровский.

"Доволен, что команда выполнила поставленную перед ней задачу-минимум и вышла в плей-офф кубка Гагарина. Есть время для того, чтобы обстоятельно подготовиться к решающим играм и в итоге показать максимальный результат. Декабрьские и январские игры настраивают на оптимистический лад и демонстрируют, что "Трактор" способен демонстрировать яркий хоккей и добиваться успеха", - отметил глава области.

В настоящий момент "Трактор" находится на четвертом месте в Восточной конференции.