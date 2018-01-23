Пушков предложил Украине заплатить российский взнос в Совет Европы

Россия не собирается платить членские взносы в бюджет Совета Европы, пока ей не гарантируют полноценное участие в заседаниях Парламентской Ассамблеи.

В ответ на заявление главы Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости уплаты Россией членских взносов член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков предложил делегировать эту обязанность Украине.

"В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина", - написал он в Twitter.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2018 г.

Напомним, Россия не стала направлять делегацию на январскую сессиюПарламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщало Накануне.RU, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса.Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.