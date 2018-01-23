Явлинский собрал подписи для регистрации на выборах президента

Григорий Явлинский, выдвинутый партией "Яблоко" в качестве кандидата на выборы президента России, собрал необходимое для регистрации количество подписей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член федерального бюро партии Максим Петлин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Закончился сбор подписей за выдвижение Григория Алексеевича Явлинского кандидатом в президенты России", - сообщил он.

По словам Петлина, в Свердловской области было собрано более 3 тыс. подписей, что на 20% превышает установленный лимит на один регион.

"Впереди регистрация и кампания", - добавил Петлин.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта.