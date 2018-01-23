Центробанк выпускает памятную монету к юбилею Высоцкого

Банк России выпускает памятную монету к юбилею Владимира Высоцкого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

"23 января 2018 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей "Творчество Владимира Высоцкого". Монета выходит к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и исполнителя песен", - говорится в сообщении ЦБ.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней Владимир Высоцкий изображен с гитарой, слева от него – меч, справа – годы жизни: 1938–1980. Также на монете будет надпись "Владимир Высоцкий". Центробанк планирует выпустить памятную монету тиражом 1,5 тыс. штук.

Кроме того, регулятора в этом году выпустит еще одну монету, посвященную Высоцкому номиналом 2 рубля - "Поэт, актер В.С. Высоцкий" в серии "Выдающиеся личности России". Она также будет изготовлена из серебра.