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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
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У телебашни в центре Екатеринбурга уже отпилили почти все металлические конструкции
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телебашня, снос, телевышка, демонтаж (2018) | Фото:Telegram канал &quot;Что это за башня&quot;

Пока депутаты Екатеринбургской городской думы рассуждали, стоит ли высказать свое мнение относительно сноса недостроенной телебашни в центре города и оформить обращение к главе администрации столицы Среднего Урала и губернатору, сама телевышка лишилась почти всех металлических конструкций у основания. Свежее фото демонтируемого долгостроя появилось в Telegram-канале "Что это за башня", передает корреспондент Накануне.RU.

телебашня, снос, телевышка, демонтаж(2018)|Фото:Telegram канал "Что это за башня"

Напомним, о демонтаже железных конструкций у основания телебашни стало известно накануне. Также работающие на площадке строители сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

В настоящее время у основания вышки продолжаются работы, в частности, ведутся раскопки.

И как раз сегодня на первом в этом году заседании Екатеринбургской городской думы депутаты обсуждали обращение к главе администрации города Александру Якобу и губернатору Евгению Куйвашеву по вопросу сноса недостроенной телебашни. Речь шла о том, чтобы "высказать свое мнение" относительно демонтажа. После обсуждения народные избранники решили все-таки промолчать. А глава города Евгений Ройзман отметил: "Это объект не наш, это не входит в сферу наших полномочий".

Напомним, ранее в холдинге УГМК подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. Противники демонтажа продолжают настаивать, что объект по разным причинам необходимо сохранить.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что объект нужно превратить в смотровую площадку.

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23.01.2018 10:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.01.2018 09:00 Мск
Депутаты гордумы решили не вмешиваться в снос телебашни в Екатеринбурге

Ранее 22.01.2018 15:15 Мск
У основания екатеринбургской телебашни начали срезать металлоконструкции, сделан земляной вал к реке







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У телебашни в центре Екатеринбурга уже отпилили почти все металлические конструкции
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