У телебашни в центре Екатеринбурга уже отпилили почти все металлические конструкции

Пока депутаты Екатеринбургской городской думы рассуждали, стоит ли высказать свое мнение относительно сноса недостроенной телебашни в центре города и оформить обращение к главе администрации столицы Среднего Урала и губернатору, сама телевышка лишилась почти всех металлических конструкций у основания. Свежее фото демонтируемого долгостроя появилось в Telegram-канале "Что это за башня", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, о демонтаже железных конструкций у основания телебашни стало известно накануне. Также работающие на площадке строители сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

В настоящее время у основания вышки продолжаются работы, в частности, ведутся раскопки.

И как раз сегодня на первом в этом году заседании Екатеринбургской городской думы депутаты обсуждали обращение к главе администрации города Александру Якобу и губернатору Евгению Куйвашеву по вопросу сноса недостроенной телебашни. Речь шла о том, чтобы "высказать свое мнение" относительно демонтажа. После обсуждения народные избранники решили все-таки промолчать. А глава города Евгений Ройзман отметил: "Это объект не наш, это не входит в сферу наших полномочий".

Напомним, ранее в холдинге УГМК подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. Противники демонтажа продолжают настаивать, что объект по разным причинам необходимо сохранить.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что объект нужно превратить в смотровую площадку.