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Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0 ВЭФ-2018 – это "юбилейный" форум после кризиса 2008 года. 10 лет назад были разработаны меры, результаты которых можно оценить теперь. А результаты неутешительные, из очередного доклада организации Oxfam следует, что 1% населения Земли владеет 82% всех мировых богатств. И за последние 10 лет состояние сверхбогатых лишь прирастало, а у всех остальных – оставалось, как прежде, и уменьшалось. То есть, кризис разрешался не за счет более справедливого распределения ресурсов, а за счет низших слоев населения планеты.
23.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


"Учредительное собрание" – мертворожденное дитя демократической контрреволюции О том, как перед Учредительным собранием созрел заговор, кем готовилось покушение на Ленина, какими могли быть жертвы вооруженного восстания, предотвращенного ВЧК, и обо многом другом – читайте в интервью Накануне.RU о главном событии января 1918 года с историком, писателем Ильей Ратьковским.
23.01.2018
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Глава Ханты-Мансийска потребовал за три дня разобраться в причинах высадки колясочницы на мороз
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Максим Ряшин, глава администрации Ханты-Мансийска (2015) | Фото: admhmansy.ru

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин распорядился проверить информацию о высадке колясочницы из автобуса на мороз. Он поручил в трехдневный срок провести официальную проверку. В состав специально созданной комиссии включен и представитель общественного движения инвалидов-колясочников "Преобразование", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Задача мэрии – рассмотреть ситуацию всесторонне, в том числе с точки зрения соблюдения норм морали, этики служебного поведения. Сегодня в Ханты-Мансийске активно повышается качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья: развивается безбарьерная среда, расширяется спектр социальных услуг. Люди с инвалидностью входят в различные советы, комитеты, инспекции, чтобы их интересы учитывали. Мы заинтересованы в продолжении совместной работы, от этого зависит социальное самочувствие горожан. Считаю недопустимым случаи, когда ущемляются права и интересы людей, в том числе с ограниченными возможностями по здоровью", - сказал Максим Ряшин.

В понедельник с пострадавшей жительницей столицы региона Викторией Стеценко встретились представители управления социальной поддержки населения окружного центра, Ханты-Мансийского автотранспортного предприятия, чтобы от первого лица узнать подробности сложившейся ситуации. В разговоре она подчеркнула, что за пять лет жизни в Ханты-Мансийске ни разу не сталкивалась с проблемами в общественном транспорте.

"В городском АТП уникальные работники. Водители очень внимательны к инвалидам, помогают зайти в автобус и выйти. Меня внимательно выслушал диспетчер, когда со мной произошла эта ситуация. Думаю, что такие предприятия мало, где еще есть", - размышляет Стеценко.

По ее словам, ситуация в автобусе, когда кондуктор попросила оплатить проезд, произошла с ней впервые. Именно это возмутило женщину, она решила придать этот случай огласке. Стеценко отметила, что кондуктор ей не предлагала выйти из автобуса, а потребовала произвести оплату за проезд или предъявить специальный социальный проездной. Покинуть автобус она решила самостоятельно.

Напомним, депутаты окружной думы полагают, что "наша система в каждом видит вора и обманщика", поэтому такая выходка со стороны кондуктора и стала возможна. Свою проверку истории проводит окружное управление СКР.

Другие новости по темам: инвалид, кондуктор, автобус, Виктория Стеценко
23.01.2018 11:03 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин
13:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.01.2018 15:01 Мск
Депутаты - о выставлении югорского инвалида из автобуса: "Наша система в каждом видит вора и обманщика"

Ранее 21.01.2018 20:14 Мск
В Ханты-Мансийске инвалида выставили из автобуса на 27-градусный мороз








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Глава Ханты-Мансийска потребовал за три дня разобраться в причинах высадки колясочницы на мороз
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