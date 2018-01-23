Глава Ханты-Мансийска потребовал за три дня разобраться в причинах высадки колясочницы на мороз

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин распорядился проверить информацию о высадке колясочницы из автобуса на мороз. Он поручил в трехдневный срок провести официальную проверку. В состав специально созданной комиссии включен и представитель общественного движения инвалидов-колясочников "Преобразование", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Задача мэрии – рассмотреть ситуацию всесторонне, в том числе с точки зрения соблюдения норм морали, этики служебного поведения. Сегодня в Ханты-Мансийске активно повышается качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья: развивается безбарьерная среда, расширяется спектр социальных услуг. Люди с инвалидностью входят в различные советы, комитеты, инспекции, чтобы их интересы учитывали. Мы заинтересованы в продолжении совместной работы, от этого зависит социальное самочувствие горожан. Считаю недопустимым случаи, когда ущемляются права и интересы людей, в том числе с ограниченными возможностями по здоровью", - сказал Максим Ряшин.

В понедельник с пострадавшей жительницей столицы региона Викторией Стеценко встретились представители управления социальной поддержки населения окружного центра, Ханты-Мансийского автотранспортного предприятия, чтобы от первого лица узнать подробности сложившейся ситуации. В разговоре она подчеркнула, что за пять лет жизни в Ханты-Мансийске ни разу не сталкивалась с проблемами в общественном транспорте.

"В городском АТП уникальные работники. Водители очень внимательны к инвалидам, помогают зайти в автобус и выйти. Меня внимательно выслушал диспетчер, когда со мной произошла эта ситуация. Думаю, что такие предприятия мало, где еще есть", - размышляет Стеценко.

По ее словам, ситуация в автобусе, когда кондуктор попросила оплатить проезд, произошла с ней впервые. Именно это возмутило женщину, она решила придать этот случай огласке. Стеценко отметила, что кондуктор ей не предлагала выйти из автобуса, а потребовала произвести оплату за проезд или предъявить специальный социальный проездной. Покинуть автобус она решила самостоятельно.

Напомним, депутаты окружной думы полагают, что "наша система в каждом видит вора и обманщика", поэтому такая выходка со стороны кондуктора и стала возможна. Свою проверку истории проводит окружное управление СКР.