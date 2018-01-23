Опубликован список гостиниц, завысивших цены на время ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал список российских гостиниц, которые завышают цены на период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В настоящее время в "черный" список вошла 41 гостиница. Эти объекты расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве.

Рекордно - на 5283 процента - завысил цены на время чемпионата калининградский отель "Агора". Обычно стоимость размещения составляет 2400 рублей, в дни матчей - 129 200.

Среди "чемпионов" также отель "Тихие Сады" (Ростов-на-Дону, на 2581%), апартаменты "Оранжевый дом" (Калининград, на 1171,3%.), гостиницы "Памир" (Ростов-на-Дону, на 817%), "Русский стиль" (Ростов-на-Дону, на 457%).

В Москве максимальное завышение цен отмечено в гостинице "Петровка 17", где стоимость одноместного номера обычно составляет 6970 рублей, а в дни чемпионата - 34 800.

Как сообщалось, многие отели в 11-и городах проведения чемпионата мира-2018 завысили цены на период соревнований. Также резко выросли цены на апартаменты и частные квартиры. Особенно сложная ситуация складывается в Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Самаре.