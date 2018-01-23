На побережье в районе Геленджика обнаружен ящик с зенитными снарядами НАТО

На побережье курортного поселка Архипо-Осиповка в районе Геленджика обнаружен ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ России по Краснодарскому краю, передает "Интерфакс".

Подозрительную находку обнаружили местные жители. Предположительно, металлический ящик выбросило на берег штормом.

Как отметили в ведомстве, в ящике находились четыре 40-мм зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors в боеспособном состоянии.

Данные о найденных боеприпасах сотрудники службы передали в органы внутренних дел.