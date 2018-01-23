Центр автоаксессуаров не помешает вводу станции метро "Бажовская" в Екатеринбурге

Строительство центра автоаксессуаров с подземным паркингом в центре Екатеринбурга никак не повлияет на строительство замороженной станции метро "Бажовская", а также выходов с нее на поверхность. Сроки строительства станции, между тем, неизвестны. Об этом корреспонденту Накануне.RU рассказал депутат Екатеринбургской городской думы, директор "Метрострой - ПТС" Юрий Дозорец.

Напомним, Юрий Дозорец как заместитель начальника участка прокладывал ветку до метро депо, строил станции "Проспект космонавтов" и "Уральская"; как начальник участка сдал в эксплуатацию станцию "Площадь 1905 года"; руководил строительством станции "Геологической"; а как начальник тоннельного отряда делал проходку к "Бажовской" и "Чкаловской".

"Этот объект (центр автоаксессуаров с подземным паркингом) строится не на месте станции. Сама станция располагается прямо на перекрестке улиц 8 Марта - Большакова, там раньше тоже стоял забор. Станция будет там. А этот объект строится на стройплощадке, там, где рабочий ствол и был БК. Там, где сейчас идет стройка, не планировались и выходы. Выходы традиционно, как на всех станциях, идут на тротуарах - со всех четырех сторон перекрестка", - рассказал Юрий Дозорец корреспонденту Накануне.RU.

При этом, сроки окончания строительства "Бажовской" и введения ее в эксплуатацию туманны. Ранее сообщалось, что это произойдет, когда будет готова третья очередь метро.

"Наверное, когда-нибудь станция "Бажовская" будет. Когда? Не знаю. Тем более, что ряд мероприятий мы в свое время выполнили: перебрали боковые тоннели на большой диаметр, чтобы можно было потом строить станцию без перерыва движения поездов. Строить ее можно будет, как и раньше: делать объезд, закрывать центральные части и оттуда вести проход. Строить будет можно. Когда это будет? Думаю, что очень не скоро. Сейчас там большого пассажиропотока нет, сейчас речь идет о второй линии, третьей - на Академический, а уж когда "Бажовская"... Может быть, когда-нибудь..." - поделился мнением Дозорец.

Напомним, ранее областной минстрой выдал разрешение на строительство центра автоаксессуаров с подземным паркингом. Разрешение действительно до февраля 2019 года, заявителем обозначено ООО "Промавтосервис". На участке уже активно ведутся работы.