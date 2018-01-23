Экс-директор свердловского МФЦ предстанет перед судом

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора государственного бюджетного учреждения Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ). Он обвиняется в совершении преступления по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемый с марта 2015 года по ноябрь 2015 года в рамках реализации программы области "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года" принял дня новых филиалов МФЦ оборудование от подрядчиков, которое не соответствует условиям договора. Также произвел оплату за несоответствующее договорам оборудование.

В результате действий обвиняемого учреждению причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 4,3 млн руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.