В детском отделении больницы на Южном Урале обнаружены просроченные лекарства

Прокуратура вскрыла нарушения санитарных норм при проверке детского отделения городской больницы №1 Еманжелинска. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"На момент проверки в отдельных помещениях детского отделения больницы отсутствовало горячее водоснабжение. Внутренняя отделка нескольких помещений детского отделения имеет многочисленные дефекты на стенах и потолках (трещины, разрушения штукатурного и красочного слоя), в туалетных комнатах отсутствовали средства гигиены", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также были обнаружены медицинские препараты с истекшим сроком использования.

В отношении главврача и старшей медицинской сестры отделения возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководитель медицинского учреждение получил предписание об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.