Россия поднялась на 26-ю позицию в рейтинге лучших стран мира

Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала U.S. News & World Report.

Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Аналитики высоко оценили вооруженные силы России, ее политическое и экономическое влияние, крепкие международные союзы, а также высшее руководство. Кроме того, доверие вызвала перспективность экономики.

Слабой стороной эксперты назвали туризм, а по уровню открытости для бизнеса Россия заняла последнее, 80-е место.

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось КНР. В издании подчеркнули, что после Соединенных Штатов "Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом". При этом издание указывает, что в данной части рейтинга "разрыв между США и Россией сужается".

Первое место в рейтинге, в который попали 80 стран, занимает Швейцария, передает ТАСС. За ней следуют Канада, Германия (поднялась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку), Япония, Швеция и Австралия, которая опередила США. Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80). В перечень также попали Латвия (59 место), Украина (69 место), Казахстан (70 место) и Белоруссия (72-е место).