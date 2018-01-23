В Москве задержан мужчина, угрожавший сожительнице убить ее включенным феном в ванне

В Москве задержан местный житель, угрожавший убить девушку включенным феном в ванне, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в пресс-службе УВД по Западному округу Москвы.

В полицию заявила 30-летняя москвичка, которой угрожал убийством ее сожитель. С ее слов, в квартире на Солнцевском проспекте между ними возникла ссора, после чего злоумышленник связал девушку и избил ее.

Далее ее сожитель "посадил потерпевшую в наполненную водой ванну, включил электрический фен и, направив его на девушку, угрожал убийством".

Задержанный 41-летний мужчина оказался ранее судимым, в отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Сожитель девушки арестован.