В Москве задержан мужчина, угрожавший сожительнице убить ее включенным феном в ванне

В Москве задержан местный житель, угрожавший убить девушку включенным феном в ванне, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в пресс-службе УВД по Западному округу Москвы.
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В полицию заявила 30-летняя москвичка, которой угрожал убийством ее сожитель. С ее слов, в квартире на Солнцевском проспекте между ними возникла ссора, после чего злоумышленник связал девушку и избил ее.
Далее ее сожитель "посадил потерпевшую в наполненную водой ванну, включил электрический фен и, направив его на девушку, угрожал убийством".
Задержанный 41-летний мужчина оказался ранее судимым, в отношении него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Сожитель девушки арестован.