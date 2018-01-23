В Челябинске завкафедрой одного из вузов подозревают в получении взятки от студентов

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя Южно-Уральского института управления и экономики Алексея Шилкина - заведующий кафедрой подозревается в получении взяток от студентов.

18 сентября прошлого года подозреваемый незаконно получил от студентов 36 тыс. рублей за выставление положительных оценок по экзаменам учебных дисциплин "Административное право", "Правовые основы государственной и муниципальной службы" без фактической проверки знаний, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.