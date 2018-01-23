Югорские полицейские спасли на трассе пассажиров автобуса, сломавшегося на морозе

В условиях морозной погоды силовикам чаще приходится спасать застрявших на трассе людей. Один из таких случаев произошел с пассажирами автобуса, ехавшего по трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

22 января на 730 км трассы инспекторы не дали замерзнуть 22 пассажирам автобуса. У машины порвался ремень ГРМ. Лейтенант Руслан Кадыров и капитан Виталий Кожевин организовали пересадку пассажиров в попутный автобус.

Отметим, утром в Ханты-Мансийске было минус 35. Это стало причиной отмены занятий в школах.