"Мертвые души": в Воронеже в протоколе собрания жильцов расписалась умершая женщина

В Воронеже прокуратура выявила факт фальсификации протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома.

"Прокуратурой Коминтерновского района Воронежа проведена проверка по обращению жительницы многоквартирного дома № 6 по ул. 60 Армии", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что на собрании собственники жилья выбрали управляющей компанией ООО УК "Северная Корона", а также утвердили условия договора и тарифы на содержание и ремонт жилья.

"Помимо того, что протокол общего собрания не соответствует положениям Жилищного кодекса РФ, опрошенные в ходе проверки собственники жилых помещений, указанные в решении, пояснили, что участия в каких-либо собраниях собственников помещений они не принимали, - рассказали в прокуратуре. - При ознакомлении с документами собственники заявили, что подписи, имеющиеся в решении, им не принадлежат и были подделаны".

Также установлено, что среди лиц, принимавших участие в голосовании в соответствии с решением, числится жительница дома, которая умерла в феврале 2016 года.

На основании материалов прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Ведется следствие.