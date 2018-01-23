Экс-главе службы квартальных Беззубу вынесли приговор: два года лишения свободы условно

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга" Алексея Беззуба.

Он признан виновным в совершении преступления по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человеку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Алексею Беззубу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные должности в органах муниципальной власти на срок три года. С подсудимого взыскан материальный ущерб на сумму 68 тыс. руб.

Напомним, Беззуб обвинялся в том, что не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта, на котором в августе 2016 г. на ребенка упали ворота.