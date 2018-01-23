Конечная точка рейса МН 370, вылетевшего из Куала-Лумпура, но не добравшегося до Пекина, остаётся загадкой уже почти четыре года.

До сих пор широко распространена версия, согласно которой, огромный лайнер с сотнями людей на борту исчез бесследно, не оставив на поверхности океана ни нефтяного пятна, ни большого количества обломков из-за того, что самолёт приводнился и затонул практически неповреждённым.

Тем не менее, начиная с лета 2015 г., на островах в Индийском океане и в восточном побережье Африки найдено более двадцати обломков, которые предположительно являются остатками пропавшего лайнера.

Китайский портал "Пэнпай синьвэнь" опубликовал анализ американского инженера Гибсона, который, изучив имеющиеся обломки, опроверг гипотезу о том, что капитан затопил свой лайнер неповреждённым, передает корреспондент Накануне.RU.

Во-первых, некоторые обломки показывают, что фюзеляж был разрушен и не затонул неповреждённым. Кроме того, австралийское Управление по безопасности на транспорте и компания "Боинг", изучив фрагменты закрылков, пришли к выводу, что они были сложены в режиме полёта, а не выпущены, как при посадке, что также свидетельствует против версии о приводнении лайнера.

Операция по поиску МН370 уже стала самой продолжительной и дорогостоящей в истории гражданской авиации, но до сих пор ни место крушения лайнеров, ни фрагменты тел экипажа и пассажиров, ни вещи из багажа и грузовых отсеков так и не найдены.

10 января этого года правительство Малайзии заключило контракт с американской компанией "Ocean unlimited" на новые работы. Они будут вестись на 25 тыс. кв. км на протяжении 90 дней.