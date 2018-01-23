Глава Петуховского района Зауралья после заявлений губернатора подал в отставку

Глава Петуховского района Зауралья Сергей Герасименко написал заявление об уходе, об этом Накануне.RU сообщили в администрации муниципалитета.

Местные депутаты должны принять отставку Герасименко 25 января.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на брифинге для журналистов губернатор Курганской области Алексей Кокорин сообщил, что планирует освободить Герасименко от занимаемой должности. Такое решение, по словам губернатора, связано с недовольством местных жителей действиями районной администрации, с исполнением в Петуховском районе региональных указов и программ.