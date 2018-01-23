Хабаровских живодерок отправили из СИЗО в колонию

Двух хабаровчанок, осужденных за жестокие убийства животных, отправили в колонию из СИЗО в Хабаровске, где они находились во время следствия и суда.

"Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края Дмитрий Баданин.

Третий осужденный Виктор Смышляев пока находится в СИЗО.

Местные СМИ сообщают, что девушек отправили в колонию в Иркутской области.

Напомним, жертвами хабаровских живодерок стали как минимум 15 птиц, кошек и собак. В конце августа 2017 года суд признал Алену Савченко и Алину Орлову виновными в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды. Девушек приговорили к четырем годам, трем месяцам и трем годам, 10 дням лишения свободы соответственно. Их приятель приговорен к трем годам лишения свободы.

Позже сообщалось, что Хабаровский краевой суд смягчил приговор двум фигуранткам дела о жестоком обращении с животными.