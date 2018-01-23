УФАС признало обоснованными жалобы на торги по выбору регоператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера

УФАС признало обоснованными жалобы волгоградских компаний на действия областного минэкологии при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера и предписало ведомству внести изменения в конкурсную документацию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, минэкологии 17 декабря объявило торги по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера. Прием заявок осуществлялся до 15 января, подведение итогов было назначено на 1 февраля. Срок действия соглашения составит 10 лет.

В УФАС обратились компании ООО "Спецпроект" (Волгоград) и ООО "Экосфера" (Урюпинск). Обе организации входят в группу компаний "Чистый город".

Антимонопольная служба рассмотрела 16 изложенных в жалобах доводов, большинство из которых были признаны обоснованными. Министерству было выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию и продлении срока подачи заявок не менее чем на 20 дней.

Среди нарушений были выявлены неверное указание максимальной стоимости услуги регионального оператора, завышение размера обеспечения исполнения победителем обязательств по соглашению и установление излишних требований к регоператору.

Теперь должностное лицо министерства будет привлечено к административной ответственности.